الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية بوابة حياك موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية عبر خدمات بوابة حياك الإلكترونية من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، بخلاف خدمات الشركة الوطنية للمياه، للتعرف على قيمة الاستهلاك واستعراض أخر فاتورة على حساب المستخدم أو العميل،ـ بجانب إمكانية التعرف على أخر فواتير تم صدورها في حالة عدم السداد أو سداد قيمتها، وغيرها من الخدمات التي قد تساعد المستفيد من ترشيد استهلاك المياه لعدم الدخول في شريحة مياه اعلى نتيجة زيادة الاستهلاك تتسبب في زيادة قيمة الفواتير، وقد تؤدي بنهاية المطاف لوقف الخدمات نتيجة عدم سداد الفواتير، كما هو الحال في خدمة استعلام عن فاتورة كهرباء مشترك.

نستعرض طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه من بوابة حياك الإلكترونية، البوابة التابعة لموقع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والاستفادة من خدمة تحديث البيانات وحاسبة استهلاك المياه الشهري بالمتر المكعب المقدمة من الموقع الإلكترونية لوزارة البيئة، ومقارنة الفاتورة السابقة بالفاتورة الجديدة، وهي الخدمة التي سنرفق لكم رابطها ضمن التعرف على طريقة استعلام فاتورة المياه برقم الحساب، بخلاف شرح طريقة الاستفادة من خدمة استعلام عن فاتورة المياه من موقع شركة المياه الوطنية

خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية وطباعتها

تسجيل الدخول على بوابة حياك استعلام عن فواتير المياه برقم الحساب من نظام خدمة العملاء، توفر عدة خدمات لعميل الشركة، ومن بينها التعرف على معلومات الحساب الأساسية، والتفاصيل المالية لصاحب الحساب، والتمكن من الاستعلام عن تفاصيل وطرق السداد للفواتير، واستعراض أخر فاتورة وتقرير عن إجمالي استهلاك المياه لحساب العميل، وبالتالي تتاح الإمكانية لإتمام عملية الاستعلام عن فاترة المياه السعودية عبر البوابة الإلكترونية حياك، بعد اختيار المنطقة أو المحافظة التي يقيم بها العميل، من خلال الضغط على الخارطة الإلكترونية التي تقدمها البوابة.

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية بوابة حياك

إليكم شكل بيانات فاتورة المياه التي يتحصل عليها العميل من حسابه على بوابة حياك، ويوجد أيقونة منها يمكن طباعة فاتورة المياه أو استعراض فواتير المياه وقيمة لاستهلاك.

فاتورة المياه السعودية بوابة حياك

حاسبة استهلاك المياه

ألية حساب استهلاك المياه ومقارنة قيمة الاستهلاك الشهري بفاتورة سابقة من الخدمات التي قدمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للمستخدمين من خلال حاسبة استهلاك المياه وبالتحديثات القادمة سنرف شرح بالصور حول كيفية استخدام الحاسبة.