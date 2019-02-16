شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 4500 كرتون تمر في عدة مديريات بمأرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مأرب)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (السبت) 4500 كرون تمر في مديريات رغوان، ومجزر، ومدغل بمحافظة مأرب، يستفيد منها 27 ألف فرد.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 325 مشروعاً.

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