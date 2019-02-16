محمد بن سلمان يزور عبد العزيز بن فهد في الرياض

زار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ابن عمه الأمير عبدالعزيز بن فهد نجل الملك الأسبق في منزله بالعاصمة السعودية الرياض.

ونشر الأمير نواف بن فيصل بن فهد، عبر حسابه على موقع "تويتر"، مقطع فيديو وصورة للزيارة التي تمت في وقت متأخر من ليل الجمعة، ظهر فيها محمد بن سلمان، وابن عمه عبدالعزيز، بجانب وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

ويظهر في مقطع الفيديو، بن سلمان وهو يقوم بتقبيل الجوهرة، ابنة الأمير عبدالعزيز، وهو الأمر الذي اعتبره معلقون سعوديون تأكيدًا على تماسك الأسرة الحاكمة بالسعودية، وتنفي بشكل قاطع ما أثير عن اعتقال نجل ملك البلاد الأسبق.

وعلق الأمير نواف في تعليقه على الزيارة: "قبل قليل سيدي ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان حفظه الله، والأمير #عبدالعزيز_بن_سعود في الرياض في منزل عمي #عبدالعزيز_بن_فهد وابنته الجوهرة حفظهم الله".

وكان الأمير نواف قد نشر في نوفمبر الماضي صورتين، ومقطع فيديو، للأمير عبدالعزيز بن فهد، في أول ظهور له بعد أن غاب عن التدوين عبر حسابه على موقع ”تويتر“ كما اعتاد أن يفعل دائمًا، ويثير الجدل بتغريداته، منذ سبتمبر 2017.