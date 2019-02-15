شكرا لقرائتكم جائزة رواد التغيير تغلق باب الترشيح استعدادًا لفرز المتقدمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أغلقت جائزة رواد التغيير بنسختها الثانية باب الترشيح استعدادًا لفرز المتقدمين، والتي تأتي ضمن فعاليات منتدى الإدارة والأعمال العاشر الذي سيقام في الفترة ما بين 4- 6 مارس المقبل، تحت عنوان “القيادة والتغيير في عصر التحول الرقمي” بفندق الريتزكارلتون بجدة.

وتسعى الجائزة لإبراز الجهات والأفراد الفاعلين في مجال القيادة والتغيير.

من جانبه أكد رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبدالله الشدادي على أن جائزة رواد التغيير تشمل ست فئات منها الجهات الرائدة في التغيير في القطاع الحكومي وفي القطاع الخاص وفي القطاع الغير ربحي، كما شملت الأفراد الرائدين في التغيير من القطاعات الثلاثة السابقة، مشيرًا إلى أن لجنة الجائزة وضعت معايير لقياس مدى التغيير في جميع الفئات وهي التخطيط، والاتصال، والجودة والتميز، والإبداع والابتكار، والقيادة الشخصية، وجودة التغيير وأخيرًا النتائج.

بدوره أفاد المشرف على جائزة رواد التغيير المهندس سالم باعبدالله أن الإقبال على الترشيح كان كبيرًا من الجهات والأفراد على حدٍ سواء وذلك مما للجائزة من أثر في إبراز المميزين في قيادة التغيير في المنظمات السعودية.

الجدير بالذكر أن جائزة رواد التغيير انطلقت السنة الماضية بنسختها الأولى وكان ضمن الفائزين الهيئة العامة للإحصاء من فئة الجهات الرائدة في القطاع الحكومي والدكتور عبدالله دحلان كرائد للتغير في القطاع الخاص من فئة الأفراد.



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