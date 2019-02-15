شكرا لقرائتكم إتلاف آلاف الألغام والعبوات الناسفة في الجوف اليمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - واس

أتلف المركز التنفيذي التابع للبرنامج اليمني للتعامل مع الألغام، بالتعاون مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، آلاف الألغام والعبوات الناسفة والبراميل المتفجرة كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، قد زرعتها في محافظة الجوف.

وقال مدير البرنامج العميد ركن أمين العقيلي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: “إن عملية الإتلاف تمت في غضون يومين وهي الثانية خلال أيام، وأن الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني العاملة في الجوف وبالتعاون مع مشروع (مسام) أتلفت كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة تُقدر بالآلاف وتشمل براميل متفجرة وألغام مضادة للدروع وأخرى فردية وعبوات متفجرة وقذائف لم تنفجر، وذلك في ثلاثة مواقع بمنطقة الإقفال في الأجاشر بمديرية اليتمة”.

وكانت الفرق الهندسية قد أتلفت الأربعاء الماضي إتلاف نحو 868 لغمًا عقب نزعها من مناطق مختلفة بعدما زرعتها ميليشيا الحوثي بكثافة عالية وبشكل عشوائي في مناطق عالية التأثير.



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