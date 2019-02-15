شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يُخمد حريقي «الإسكان» و«حائل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

سيطرت فرق الدفاع المدني في جدة اليوم (الجمعة)، على حريق شبَّ في مجموعة من الأشجار داخل فناء على شارع حائل وسط المحافظة، لأسباب لم تتضح بعد.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن مركز العمليات الأمنية الموحد تلقى بلاغاً عن نشوب نيران في أحد المباني، وسط مخاوف من انتقال الشرر إلى المباني المجاورة بفعل الرياح التي شهدتها محافظة جدة، لتباشر الموقع على الفور فرق الإطفاء، والتي نجحت في تطويق النيران عبر إخماد بؤرتها، وعمدت إلى مكافحة أطراف الحريق ومنع انتشاره، لتنجح في إخماده دون إصابات.

وفي ذات التوقيت، باشرت فرق الإطفاء حريقاً شب في أحد الأحواش في شارع الإسكان في مجموعة من الكفرات، وتم مكافحة الحريق باستخدام مادة الرغوة التي أسهمت في السيطرة عليه.