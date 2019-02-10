اتفاق سوداني مصري إثيوبي على تشييد سد النهضة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اتفق الرئيس السوداني عمر البشير، ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال قمة ثلاثية عقدت اليوم، بأديس أبابا على هامش أعمال مؤتمر القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي، على عقد اجتماع وزاري يضم وزراء الخارجية والري للبلدان الثلاثة في القاهرة في الأسبوع الثالث من هذا الشهر، من أجل تنفيذ ما اتفق عليه الرؤساء، والإعداد لقمة أخرى.

وأوضح وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد أن القمة تناولت موضوع سد النهضة والتقدم المحرز حاليا في مجال التنسيق والتعاون بين البلدان الثلاثة في هذا الخصوص.

وأضاف أنه تم التباحث حول الاستحقاقات المترتبة على البلدان الثلاثة في المستقبل، لضمان المضي قدما في العمل بسد النهضة حسب الخطط المتفق والمتعارف عليها وأهمها - مبدأ لا ضرر ولا ضرار-، كما اتفق الرؤساء الثلاثة على أهمية تشييد السد مع مراعاة المنافع المستحقة للبلدان الأخرى وكذلك ضمان عدم إلحاق أي ضرر أو أذى بها.