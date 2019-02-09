السعودية اليوم / هيئة تطوير المدينة المنورة تنظم فعاليات "ركاز المدينة"

المدينة المنورة 4 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 9 فبراير 2019م واستنظم هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة غداً فعاليات " ركاز المدينة "، وتستمر 6 أيام، وذلك بمقر الحي التراثي بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة.وتسعى الهيئة من خلال الفعاليات المتنوعة لركاز المدينة إلى إحياء الموروث الثقافي وتعزيز الهوية الوطنية بحزمة من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تقدم ضمن خطة متكاملة لدعم وتمكين الصناعات المحلية، بالإضافة إلى تسخير الفرصة لتأهيل الشباب والشابات وتدريبهم على استخدام التقنيات الحديثة، ومساعدتهم في تحويل مشاريعهم الصغيرة إلى مشاريع ريادية تسهم في دفع عجلة التنمية بمنطقة المدينة المنورة، كما تشمل الفعاليات مجموعة من الأنشطة والبرامج الموجهة لجميع أفراد الأسرة المتضمنة ستة محاور رئيسة هي: "ركاز التجار" الذي يُحاكي السوق التجاري في شارع العينية القديم وسوق القفاصة إلى جانب "ركاز الريادة " الذي يقدم سلسلة من المحاضرات وورش العمل المتخصصة في ريادة الأعمال، وفعالية " ركاز الإبداع " التي تنفذ من خلال ورش عمل متخصصة في عدد من المجالات الإبداعية في فنون الخط العربي والخطابة والتصوير الضوئي، بالإضافة إلى الورش الفنية التي تقدم ضمن روزنامة فعالية " ركاز الفنون "، في حين من المقرر أن يستضيف المسرح المديني المفتوح فعالية " ركاز المسرح " ليحتضن عدداً من الجلسات النقاشية والحوارية التي تسلط الضوء على رؤية الجهات المعنية بريادة الأعمال في المدينة المنورة إضافة إلى استعراض جوانب من نجاحات المتميزين من أبناء المنطقة ضمن برنامج أبناء المدينة المنورة، وكذلك تمكين الموهوبين في مهارات الإنشاد والإلقاء من تقديم فقرات متنوعة ثرية للزوار، كما سيُعرض الفيلم الكرتوني العالمي بلال بن رباح على المنصة الرئيسة لزوار فعاليات ركاز المدينة.ومن ضمن أنشطة وبرامج الفعاليات " ركاز الذواقة " يتم من خلاله تقديم خدمات الطعام والوجبات الخفيفة في منطقة السوق التي تحاكي سوق الحبابة، حيث تجمع الحاضنة مجموعة من المطاعم والمطابخ المسجلة في منصة "معروف" التي تخضع لإشراف وزارة التجارة والاستثمار ، بالإضافة إلى تمكين ربات البيوت والأسر المنتجة والطُهاة المحترفين من ممارسة الطهي التفاعلي عبر منصة " طُعمة المدينة " التي يتشارك فيها مجموعة كبيرة منهم بهدف التعريف بمنتجاتهم واستعراض مهاراتهم في تقديم مجموعة واسعة من الأطباق المحلية التقليدية.وتهدف هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة من خلال فعاليات " ركاز المدينة " التي تعنى في مضمونها مركز المدينة النابض إلى تكوين منصة اجتماعية ريادية ثقافية وتفاعلية تحتضنها جنبات الحي التراثي بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة لتربط الزوار والمستفيدين بأصالة الماضي الذي ترويه الأسواق التجارية القديمة المرتبطة بتاريخ المدينة وحداثة الحاضر المتميز الذي يجمع بين الرواد المحليين بمختلف فئاتهم بما يمكن مشاريعهم من الاستدامة والنمو ويفتح نافذة جديدة على طموح المستقبل الذي يحقق المزيد من التواصل بين الأجيال بإذن الله .// انتهى //09:36ت م0010