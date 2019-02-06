هيئة الأمر بالمعروف في عرعر تبحث الأمن الفكري

عرعر: مطيران النمس

2019-02-05 11:14 PM

دشن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمس، ملتقى الأمن الفكري تحت عنوان «الانتماء واللحمة الوطنية» الذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة العامة والقطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر.

يتضمن برنامج الملتقى إقامة عدة فعاليات متنوعة تشمل المنصة التوعوية، والدورات التدريبية وورش العمل، والمصلى المتنقل، وبث الأفلام التوعوية، والمعارض والأجنحة الإعلامية والتوعوية، والجلسات الحوارية، والمحاضرات العلمية التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والفردية في المحافظة على أمن دوت الخليج، والمشاركة في ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، وتعميق الولاء والانتماء لهذه البلاد وولاة أمرها، وتستهدف جميع شرائح المجتمع.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية إن «قيادة هذه البلاد المنيعة سطرت أروع الأمثلة البشرية وأصدق النماذج الإنسانية في حرصها ودعمها للرعية وفق منهج سماوي وسطي معتدل ورسالة محمدية طاهرة نقية من غير تشدد ولا رجعية ولا إفراط ولا تبعية، وهذا نهج بلادنا القويم وصراطها المستقيم منذ أن أرسى أساسها وغراسها المؤسس الباني الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، إلى أن أظلنا هذا العهد الزاهي والمجد المتناهي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز».

وأوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبد الرحمن السند أن «الملتقى يأتي في توقيت نحتاج من خلاله إلى تعزيز لحمتنا الوطنية، وهو ثمرة من ثمرات الرعاية والدعم والتشجيع من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والدعم والرعاية من أميرِ منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الذي يعطي توجيهاته ويدعم بشكل دائم لنصل إلى الهدف المنشود».

وفي نهاية الحفل كرم أمير منطقة الحدود الشمالية جميع الجهات المشاركة.