الشورى يطالب باهتمام أكبر بالمستثمر المحلي

الرياض: عبدالله فلاح

2019-02-06 12:09 AM

طالب مجلس الشورى أمس الهيئة العامة للاستثمار بأن تولي اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتطوير مؤشرات الأداء لقياس جدوى الاستثمار الأجنبي، استناداً لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية للمواطنين.

تطوير الأداء

شدد مجلس الشورى على الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة، والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة.

ودعا إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي، استناداً لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، وتبني معيار لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها، بحيث لا يقل متوسط رأس مالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية، وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين.

كما دعا المجلس الهيئة إلى تطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة القادمة.

هيئة للإعلام الخارجي

اطلع مجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1438/‏1439، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، وانتقل لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي 1438/‏1439.

وطالبت لجنة الشؤون الخارجية وزارة الخارجية بدراسة إنشاء هيئة مستقلة للإعلام الخارجي، يرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية، وبعضوية الجهات ذات الصلة تتولى جميع مهام الإعلام الخارجي.

كما طالبت بسرعة بلورة تنظيم إداري وهيكل تنظيمي محدّث ينسجم مع طبيعة نشاطها، ويعكس منطلقات السياسة الخارجية للمملكة.

ودعت اللجنة الوزارة للعمل مع الجهات ذات العلاقة كوزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية على تعديل سلم الوظائف الدبلوماسية، ليماثل الوظائف النظيرة لها في سلم الخدمة المدنية، ويحقق متطلبات العمل الدبلوماسي، ويليق بتمثيل المملكة.



مناطق التقنية

ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1439/1438.

وطالبت اللجنة الهيئة بإبراز المزايا النسبية للمناطق، وحث المستثمرين على الاستفادة من تلك المزايا لبعض المناطق، وإيجاد صناعات تمتاز بها تلك المناطق كالصناعات القائمة على الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية.

ودعت اللجنة إلى تعزيز جسور التعاون من خلال آلية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم بالارتقاء بمستوى الأداء فيها، والاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض، لإبراز قوة الاقتصاد السعودي.

وطالب خليفة الدوسري الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالعمل على تحفيز المستثمرين بالمشاركة في المعارض الصناعية الدولية، فيما أشار الدكتور أحمد الغامدي إلى أهمية التعريف بالمزايا التنافسية لكل منطقة بالتعاون مع إمارات المناطق والغرف التجارية. ودعا الدكتور عبدالعزيز الحرقان بأن تكون قطاعات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مناسبة لعمل المرأة السعودية، وأن تستقل المدن والواحات ومناطق التقنية عن الهيئة.

الوظائف الدبلوماسية

طلبت لجنة الشؤون الخارجية إجراء تقييم لمكاتب العلاقات العامة التي تعاقدت معها في عددٍ من الدول الغربية لتحديد مدى فائدتها في خدمة علاقات المملكة مع تلك الدول، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات أداء لإنجاز أهدافها المبيّنة في إستراتيجيتها، ومبادراتها المتضمنة في برنامج التحوّل.

وطالب الدكتور منصور الكريديس بتعديل سلم الوظائف الدبلوماسية بما يسهل استقطاب الكفاءات الوطنية، وزيادة عدد اللغات التي تُدرس في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية. وأشار الدكتور خالد الدغيثر إلى أهمية استقطاب السعوديين للعمل بسفارات المملكة بالخارج. فيما دعا الدكتور هادي اليامي وزارة الخارجية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع الجمعيات والمؤسسات المرخصة وفقاً لنظام مؤسسات الجمعيات الأهلية لحضور الاجتماعات الدولية.

وطالبت الدكتورة فاطمة القرني بزيادة التنسيق بين وزارتي الخارجية والإعلام بما يعزز إيضاح مواقف المملكة وجهودها. وطالب الدكتور عبدالله المنيف بإيجاد هيكل تنظيمي لوزارة الخارجية يسهل الأداء. وأشار الدكتور عبدالعزيز المتحمي إلى ضرورة تعزيز الإعلام الخارجي للمملكة بالاستعانة ببيوت خبرة.

مقترحات ومطالب طُرحت في الجلسة

اهتمام أكبر بالمستثمر المحلي وتشجيع الاستثمارات الوطنية

تطوير مؤشرات الأداء لقياس جدوى الاستثمار الأجنبي

مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية

تعديل سلم الوظائف الدبلوماسية ليماثل الوظائف النظيرة بالخدمة المدنية

تقييم مكاتب العلاقات العامة التي تعاقدت معها في عددٍ من الدول الغربية

زيادة عدد اللغات التي تُدرس في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

استقطاب السعوديين للعمل بسفارات المملكة بالخارج

تعزيز الإعلام الخارجي للمملكة بالاستعانة ببيوت خبرة