الجيش المصري يصفي 8 إرهابيين خطرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - القاهرة تمكن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة المدنية من القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد، وأوضح المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان أمس، أن القوات الجوية استهدفت البؤرة الإرهابية مع تمشيط قوات مكافحة الإرهاب للمنطقة، مما أسفر عن مقتل 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين وتدمير 3 عربات دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة. وأكد مواصلة ملاحقة العناصر الإرهابية الاجرامية.



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