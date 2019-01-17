شكرا لقرائتكم حقيقة إزالة الكولسترول من قائمة المواد الضارة بالجسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الدكتور خالد النمر أن هناك رسالة متداولة بها معلومات مغلوطة وهي أن الكولسترول الضار أزيل رسميًا من قائمة المواد الضارة بالجسم.

وأوضح النمر أن الصحيح كون ارتفاع الكولسترول الضار ما زال مسبباً رئيسياً للجلطات كما هو موضح في موقع منظمة الصحة العالمية وغيرها، وقد خلط البعض بين مفهومي الكولسترول / الدهون الحيوانية من جهة، وكونه مسبباً للجلطات من جهة أخرى.

كما رد النمر على مفهوم آخر خاطئ وهو أن أغلب جلطات القلب تحدث بسبب زيادة لزوجة الدم، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من جلطات القلب تحدث بسبب الخثرة الدموية على تجمع سابق للدهون في جدار الشريان التاجي.



مختارات هل سيتأثر دعم حساب متابعات الخليج 365 بمراجعة أسعار البنزين ؟ القحطاني يجيب



ضبط مخالفين يعملون لحسابهم الخاص في بدر مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.