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محمد بن مسعود - الدمام - أوقعت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال فريق الهلال في مواجهة الاتحاد المصري، فيما سيلتقي الأهلي السعودي نظيره الوصل الإماراتي. وسحبت القرعة اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وفي حالة تأهل فريقي الهلال والأهلي فإنهما سيلتقيان في دور الأربعة من البطولة. وجاءت القرعة على النحو التالي: الهلال السعودي x الاتحاد السكندري المصري. الوصل الإماراتي x الأهلي السعودي. الرجاء المغربي x النجم الساحلي التونسي. مولودية الجزائري x المريخ السوداني. يذكر أنه تم اعتماد ملعب الشيخ هزاع بن زايد بنادي العين مقراً للمباراة النهائية.

قرعة كأس زايد: الهلال يواجه السكندري.. والأهلي أمام الوصل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17 أوقعت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال فريق الهلال في مواجهة الاتحاد المصري، فيما سيلتقي الأهلي السعودي نظيره الوصل الإماراتي. وسحبت القرعة اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وفي حالة تأهل فريقي الهلال والأهلي فإنهما سيلتقيان في دور الأربعة من البطولة. وجاءت القرعة على النحو التالي: الهلال السعودي x الاتحاد السكندري المصري. الوصل الإماراتي x الأهلي السعودي. الرجاء المغربي x النجم الساحلي التونسي. مولودية الجزائري x المريخ السوداني. يذكر أنه تم اعتماد ملعب الشيخ هزاع بن زايد بنادي العين مقراً للمباراة النهائية. 17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440 05:59 PM اخر تعديل 17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440 06:02 PM أوقعت قرعة دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال فريق الهلال في مواجهة الاتحاد المصري، فيما سيلتقي الأهلي السعودي نظيره الوصل الإماراتي. وسحبت القرعة اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وفي حالة تأهل فريقي الهلال والأهلي فإنهما سيلتقيان في دور الأربعة من البطولة. وجاءت القرعة على النحو التالي: الهلال السعودي x الاتحاد السكندري المصري. الوصل الإماراتي x الأهلي السعودي. الرجاء المغربي x النجم الساحلي التونسي. مولودية الجزائري x المريخ السوداني. يذكر أنه تم اعتماد ملعب الشيخ هزاع بن زايد بنادي العين مقراً للمباراة النهائية.

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المصدر : الخليج 365