شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب العراقي يشيد بدعم المملكة لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

نوه رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد ريكان الحلبوسي, بالعلاقات الثنائية بين المملكة وجمهورية العراق في شتى المجالات والصلات التي تربط الشعبين الشقيقين, مؤكداً وحدة المصير والتاريخ، والترابط الجغرافي والثقافي بين البلدين.

جاء ذلك في تصريح صحفي بعد اجتماع اليوم, مع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في مقر المجلس بالرياض اليوم.

وأعرب رئيس مجلس النواب العراقي عن تطلعه إلى مستقبل متطور في طبيعة هذا التعاون بين المملكة والعراق بما ينعكس إيجاباً على الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العراق في المرحلة القادمة المتعلقة بالبناء والإعمار يتطلب تعاون الأشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم المملكة.

وأشاد بدور المملكة الكبير الذي أسهم في دعم العراق في حربه ضد التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم ما يسمى داعش, وقال: "إن العراق تجاوز مرحلة صعبة بفضل دعم المملكة التي أسهمت في طرد تنظيم داعش الإرهابي من مناطق ومدن كثيرة في العراق".