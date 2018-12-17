شكرا لقرائتكم خبر عن 65 برنامجًا نوعيًا ترسم خريطة التطوير والمستقبل في «تعليم الرياض» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير الخطة التشغيلية للعام الدراسي 1439/ 1440هـ تضمنت 65 برنامجًا نوعيًا على مستوى الإدارة.

وأكّد المدير العام للتعليم بالمنطقة حمد بن ناصر الوهيبي، أنّ للتخطيط أهمية بالغة في تحقيق رؤية أي منظمة وبلوغ أهدافها، وأن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تسعى إلى الرقي في جميع الجوانب التربوية والتعليمية من خلال التخطيط والبناء، وتعمل في الخطة التشغيلية على أن تتوافق مع الرؤية المرسومة لتحقق الأهداف الموزونة ببرامج نوعية ومقننة لرسم مستقبل مأمول يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وشكر المدير العام كل من فكّر وأسهم في هذه البرامج النوعية للخطة التشغيلية للعام الدراسي 1439/ 1440هـ، وكل يد بادرت واجتهدت، وكل عين ثاقبة وبصيرة سهرت على الإعداد والإخراج، ونتطلع أن نسعى جميعًا إلى تنفيذها وتقويمها، راجيًا من الله القدير أن تكون هذه الخطة دليلًا عمليًا يصل من خلاله إلى المبتغى بوضوح وإلى التطلعات بطموح.

من جانبه، أوضح مدير إدارة التخطيط والتطوير سعود بن راشد العبداللطيف أن أهداف الخطة ركزت على تعزيز القيم والمهارات الأساسية للطلبة، وتحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم، وتحسين البنية التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، وتطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم، وتنويع مصادر تمويل مبتكرة، وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى رفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم، ورفع جودة البحث العلمي والتطوير وخدمة المجتمع، وضمان التعليم الجيد للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة.

وبيّن العبداللطيف أنه سيتم متابعة تنفيذ برامج الخطة التشغيلية في ضوء رسالة إدارة التخطيط والتطوير الرامية إلى العناية بتوفير بيئة تربوية محفزة للتعليم والتعلم تسهم في تنمية وطنية شاملة ومنافسة في إطار الإسلام عقيدة ومنهجًا للحياة، ورؤيتها في أن تعمل على وجود طالب متفاعل وقيادة متمكنة في بيئة متوازنة تسهم في صناعة مجتمع المعرفة خدمة للدين والوطن.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حصلت أخيرا على مستوى إنجاز 100% في اللقطة المكانية ضمن الدليل الإرشادي من وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف الجابري.