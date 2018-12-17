شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة بيشة»: توفر وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس «المتعاونين» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أبها)

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة بيشة أمس (الأحد)، عن فتح باب التقديم على وظائف التعاون لأعضاء هيئة التدريس، للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439- 1440هـ، وذلك لسد احتياج الكليات في التخصصات المتاحة.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور سعيد بن عبدالله القرني، أن عناصر المفاضلة بين المتقدمين ستكون وفق المؤهل، بحيث تكون الأولوية لحامل المؤهل الأعلى والمعدل الأعلى، مع ضرورة الاطلاع على السجل الأكاديمي، والتأكد من مستواه العلمي في مقررات التخصص، مشيراً إلى أن شروط التعاون تنص على أن لا يتم التعاون مع من كان معدله أقل من جيد جداً وعدم التعاون مع غير السعوديين في حال وجود أعضاء هيئة تدريس سعوديين في التخصص ذاته «أستاذ مساعد فأعلى».

وأفاد القرني أن التقديم سيكون متاحاً للجميع (ذكور وإناث) عن طريق منصة «تعاون» الإلكترونية على الرابط: http://taawon.ub.edu.sa