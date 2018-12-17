فيديو.. عندما تمطر السماء أموالاً من فئة الـ100 دولار

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"أمطرت" السماء يوم السبت الماضي، أوراقاً نقدية من فئة المائة دولار، في أحد شوارع هونج كونج؛ وفقاً لفيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب موقع "روسيا اليوم"؛ ففي محيط أحد مراكز التسوق في منطقة "شامشوي بو" لتجارة الذهب، أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، على إلقاء أوراق النقود على المارة من أعلى سطح أحد المباني الشاهقة.
وأدى ذلك لتعطل حركة المرور؛ حيث أوقف العديد من السائقين سياراتهم وسط الطريق، وهرعوا مع المارة لجمع الأوراق النقدية؛ بينما قام أشخاص آخرون بالتقاط هواتفهم وتوثيق تلك اللحظات غير المعتاد رؤيتها.
في غضون ذلك، ألقت الشرطة، أمس الأحد، القبض على صاحب هذه "المبادرة" الشاب "وونغ تشينغ كيت"، المعروف على الإنترنت باسم "الشاب صاحب العملة"، بتهمة التسبب باضطرابات في مكان عام.
وقالت وسائل إعلام محلية: إن الشاب يحقق أرباحاً قياسية في تجارة البيتكوين؛ وهو يسمي عمله هذا بـ"أخذ المال من الأغنياء وتوزيعه على الفقراء".
وفي حال ثبتت التهمة على الشاب؛ فالقانون ينص على سنة سجن لمن يثير الارتباك في الأماكن العامة، ودفع غرامة مبلغ 5000 دولار.
فيديو.. عندما تمطر السماء أموالاً من فئة الـ100 دولارصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-17
"أمطرت" السماء يوم السبت الماضي، أوراقاً نقدية من فئة المائة دولار، في أحد شوارع هونج كونج؛ وفقاً لفيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب موقع "روسيا اليوم"؛ ففي محيط أحد مراكز التسوق في منطقة "شامشوي بو" لتجارة الذهب، أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، على إلقاء أوراق النقود على المارة من أعلى سطح أحد المباني الشاهقة.
وأدى ذلك لتعطل حركة المرور؛ حيث أوقف العديد من السائقين سياراتهم وسط الطريق، وهرعوا مع المارة لجمع الأوراق النقدية؛ بينما قام أشخاص آخرون بالتقاط هواتفهم وتوثيق تلك اللحظات غير المعتاد رؤيتها.
في غضون ذلك، ألقت الشرطة، أمس الأحد، القبض على صاحب هذه "المبادرة" الشاب "وونغ تشينغ كيت"، المعروف على الإنترنت باسم "الشاب صاحب العملة"، بتهمة التسبب باضطرابات في مكان عام.
وقالت وسائل إعلام محلية: إن الشاب يحقق أرباحاً قياسية في تجارة البيتكوين؛ وهو يسمي عمله هذا بـ"أخذ المال من الأغنياء وتوزيعه على الفقراء".
وفي حال ثبتت التهمة على الشاب؛ فالقانون ينص على سنة سجن لمن يثير الارتباك في الأماكن العامة، ودفع غرامة مبلغ 5000 دولار.
17 ديسمبر 2018 - 10 ربيع الآخر 1440
11:11 AM
"صاحب العملة" يأخذ أموال الأغنياء وينثرها فوق رأس الفقراء
"أمطرت" السماء يوم السبت الماضي، أوراقاً نقدية من فئة المائة دولار، في أحد شوارع هونج كونج؛ وفقاً لفيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب موقع "روسيا اليوم"؛ ففي محيط أحد مراكز التسوق في منطقة "شامشوي بو" لتجارة الذهب، أقدم شاب يبلغ من العمر 24 عاماً، على إلقاء أوراق النقود على المارة من أعلى سطح أحد المباني الشاهقة.
وأدى ذلك لتعطل حركة المرور؛ حيث أوقف العديد من السائقين سياراتهم وسط الطريق، وهرعوا مع المارة لجمع الأوراق النقدية؛ بينما قام أشخاص آخرون بالتقاط هواتفهم وتوثيق تلك اللحظات غير المعتاد رؤيتها.
في غضون ذلك، ألقت الشرطة، أمس الأحد، القبض على صاحب هذه "المبادرة" الشاب "وونغ تشينغ كيت"، المعروف على الإنترنت باسم "الشاب صاحب العملة"، بتهمة التسبب باضطرابات في مكان عام.
وقالت وسائل إعلام محلية: إن الشاب يحقق أرباحاً قياسية في تجارة البيتكوين؛ وهو يسمي عمله هذا بـ"أخذ المال من الأغنياء وتوزيعه على الفقراء".
وفي حال ثبتت التهمة على الشاب؛ فالقانون ينص على سنة سجن لمن يثير الارتباك في الأماكن العامة، ودفع غرامة مبلغ 5000 دولار.
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المصدر : الخليج 365
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