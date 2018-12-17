السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية النيجر بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده



الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

وأشاد - أيده الله - بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

// انتهى //

09:27ت م

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الرياض 10 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 17 ديسمبر 2018 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر الشقيق اطراد التقدم والازدهار.وأشاد - أيده الله - بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يسعي الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.// انتهى //09:27ت م0009

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