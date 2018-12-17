شكرا لقرائتكم فيديو.. صاعقة رعدیة تضرب مركبة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

ضـربت صاعقة رعدية مركبة شمال فیضة نورة في الرياض، أمس الأحد؛ مسببة أضراراً كبیرة بها دون أن تصـیب أياً من الراكبین فیها بأذى.

ووثّق مواطن من خلال مقطع فیديو، الآثار التي نتجت عن الصاعقة الرعدية في المركبة، مبیناً أن ركابها فوجئوا بالصاعقة، لكنهم تمكنوا من الخروج من المركبة دون أن يحدث لهم أي ضرر.

وتسببت الصاعقة في انفجـار إطارات المركبة الأربعة، إلى جانب حدوث تلفیات كبیرة بها.

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