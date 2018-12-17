طفح المؤتمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مروان محمد - جدة منذ 14 يوما وما زال تقاطع شارعي المؤتمن والمنفلوطي بحي مشرفة 7 في جدة، يخوض بمياه الصرف الصحي، دون أن تحرك البلدية ساكنا. وأكد عدد من السكان معاناتهم اليومية في الدخول والخروج إلى منازلهم عبر مياه الصرف التي تنقلها أقدامهم إلى داخل بيوتهم. وشكلت مياه الطفح بحيرات بجانب مسجد المسرات وسط الحي أعاقت وقوف سيارات المصلين، كما أن الطفح يتكرر كثيرا في الحي.



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