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بعث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم الأحد برسالة إلى المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث، طالبه فيها بممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين بنود الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في مشاورات السويد التي اختتمت الخميس، وفق ما أورده مراسل سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، تطرق اليماني في رسالته إلى الاتفاق الخاص بمدينة الحديدة قائلاً: "أهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة إلى ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابين الحوثيين بنود الاتفاقات، والانسحاب الكامل، وعدم إبقاء مليشياتهم تحت أسماء مختلفة".
وشدَّد اليماني على ضرورة "عدم استغلال الحوثيين الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة، ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين".
"اليماني" يطالب بالحزم لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين بنود "اتفاقات السويد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
بعث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم الأحد برسالة إلى المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث، طالبه فيها بممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين بنود الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في مشاورات السويد التي اختتمت الخميس، وفق ما أورده مراسل سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، تطرق اليماني في رسالته إلى الاتفاق الخاص بمدينة الحديدة قائلاً: "أهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة إلى ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابين الحوثيين بنود الاتفاقات، والانسحاب الكامل، وعدم إبقاء مليشياتهم تحت أسماء مختلفة".
وشدَّد اليماني على ضرورة "عدم استغلال الحوثيين الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة، ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين".
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
11:54 PM
أكد أهمية منعهم من استغلال الفترة الفاصلة في رسالته للمبعوث الدولي الخاص باليمن
بعث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني اليوم الأحد برسالة إلى المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن غريفيث، طالبه فيها بممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابيين الحوثيين بنود الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في مشاورات السويد التي اختتمت الخميس، وفق ما أورده مراسل سكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، تطرق اليماني في رسالته إلى الاتفاق الخاص بمدينة الحديدة قائلاً: "أهيب بكم وبكل الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة إلى ممارسة الحزم المطلوب لضمان تنفيذ الانقلابين الحوثيين بنود الاتفاقات، والانسحاب الكامل، وعدم إبقاء مليشياتهم تحت أسماء مختلفة".
وشدَّد اليماني على ضرورة "عدم استغلال الحوثيين الفترة الفاصلة بين إعلان الاتفاق وسريان عمل اللجنة العسكرية لنهب المدينة، ووضع سكانها تحت رحمة مجرمي الحرب الحوثيين".
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المصدر : الخليج 365
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