شكرا لقرائتكم طقس غير مستقر اليوم.. غبار وأمطار على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على 8 مناطق بالمملكة، موضحةً أن هذه الحالة ستؤثر على مناطق المدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، كما يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية حفر الباطن، والقيصومة.

وأضافت الأرصاد أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، فيما تكون الفرصة مُهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها.

طقطقة على طيران أديل بعد درجة خزانة الأمتعة



للجنسين.. فتح باب القبول والتسجيل على وظائف المديرية العامة للسجون



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.