شكرا لقرائتكم #الرياض عاصمة الإعلام العربي .. نجاح جديد يرسخ الرؤية ويواكب المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

تخطو المملكة بشكل ثابت نحو المزيد من الريادة والطموح الذي يصل عنان السماء، ليكون إعلان الرياض عاصمة الإعلام العربي تتويجًا لجهود المملكة وتقدمها المستمر في الإعلام الحديث الذي يواكب التطورات التكنولوجية والعملية.

وتطلق وزارة الإعلام بقيادة الوزير الدكتور عواد العواد يوم غد الاثنين، الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للاحتفال بإعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي، وذلك من خلال شعار يعكس هوية الرياض كمدينة ضاربة في عمق الزمن، تجمع ما بين العراقة والأصالة التاريخية.

وستقيم وزارة الإعلام احتفالًا بمناسبة إعلان الرياض عاصمة للإعلام العربي، يشهد تدشين عدة مبادرات إعلامية تهدف بالأساس إلى الارتقاء بدور الإعلام العربي إلى مستوى التحديات التي تواجه العالم العربي.

وبعد اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي، ستشهد المملكة خلال الأشهر المقبلة بحسب ما ذكر عبدالله المغلوث، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، عدة فعاليات ضمن برنامج يشمل عددًا من المسارات كالذكاء الاصطناعي والصحافة والإذاعة والتلفزيون والعلاقات العامة، وتهدف جميعها إلى تطوير الأداء الإعلامي العربي، والارتقاء بقدرات ومهارات الإعلاميين العرب.

وهذا التوجيه يأتي ضمن الدور الريادي للمملكة في مجالات الإعلام والاتصال ومخاطبة الرأي العام بلغة العصر لمواجهة التطرف والإرهاب والإعلام الذي يستهدف المنطقة بالتآمر والتدليس.

ويأتي أيضًا هذا ليرسخ نجاح رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث إن وزارة الإعلام لديها إستراتيجية حديثة، تعمل على تنفيذها لمواكبة الرؤية أهمها تفعيل إدارة التواصل الدولي بشكل أكبر مع معظم وسائل الإعلام الشهيرة عالميًّا وجميع اللغات.

وتعمل المملكة بشكل مكثف على كافة الجوانب لتطوير التعاون العربي والعالمي، وضمن هذا التعاون الجانب الإعلامي الذي سيشحذ الهمم من أجل مواجهة التحديات والمخاطر.

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