تفعيل مذكرة التفاهم بين مديرية السجون وجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود

محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف تطوير قدرات ومهارات السجناء بتقديم الخدمات التقويمية والتأهيلية

تسعى المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، إلى تفعيل أطر التعاون المشترك؛ إنفاذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقّعة بينهما، وتحقيقاً لخطة المديرية العامة للسجون الإستراتيجية المستحدثة، وفي هذا الصدد.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت: إن إقامة مثل هذه البرامج والأنشطة تهدف إلى تطوير قدرات وتنمية مهارات السجناء وتقديم الخدمات التقويمية والتأهيلية والتدريبية لهم؛ ليصبحوا بإذن الله تعالى رواد أعمال متمكنين من إنشاء مشروعاتهم التجارية وفق دراسات جدوى معتمدة، وتأهيلهم للرخصة الدولية لريادة الأعمال (ILFEN).

وأوضح الدكتور "ابن نحيت" أن البرامج التطبيقية المتفق على تنفيذها ستبدأ بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٤/٢٥هـ بإذن الله تعالى؛ من خلال تطبيق عشرة برامج تدريبية نوعية؛ وهي: برنامج بناء تقدير الذات، برنامج إدارة التغيير الشخصي، برنامج مهارات التعايش مع الأمر الواقع، برنامج مواجهة المجتمع بصورة مختلفة، برنامج التخطيط الشخصي، برنامج الوعي المالي وثقافة الادخار، برنامج مهارات التأثير وفنون التواصل، برنامج كيف تكسب الأصدقاء وتتعامل مع الآخرين؟، برنامج مبادئ الحاسب الآلي، برنامج كن مبدعاً واكشف رياديتك؛ حيث تقدم هذه الجمعية الدورات والاستشارات للنزلاء الذين تناسب قدراتهم وميولهم الشخصية.

وأكد "ابن نحيت" أنه سيتم منح النزلاء الذين يجتازون الاختبار الرخصةَ الدولية لريادة الأعمال؛ وهي رخصة دولية تُمنح لمن يكون مؤهلاً لإنشاء الأعمال، وتمكّنه من أن يكون قادراً على إنشاء عمل تجاري حر، وتشرف على الرخصة مؤسسة شبكة إلفين (ILFEN NETWORK) بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.

