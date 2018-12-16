انت الان تتابع تفعيل مذكرة التفاهم بين مديرية السجون وجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تسعى المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، إلى تفعيل أطر التعاون المشترك؛ إنفاذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقّعة بينهما، وتحقيقاً لخطة المديرية العامة للسجون الإستراتيجية المستحدثة، وفي هذا الصدد.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت: إن إقامة مثل هذه البرامج والأنشطة تهدف إلى تطوير قدرات وتنمية مهارات السجناء وتقديم الخدمات التقويمية والتأهيلية والتدريبية لهم؛ ليصبحوا بإذن الله تعالى رواد أعمال متمكنين من إنشاء مشروعاتهم التجارية وفق دراسات جدوى معتمدة، وتأهيلهم للرخصة الدولية لريادة الأعمال (ILFEN).
وأوضح الدكتور "ابن نحيت" أن البرامج التطبيقية المتفق على تنفيذها ستبدأ بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٤/٢٥هـ بإذن الله تعالى؛ من خلال تطبيق عشرة برامج تدريبية نوعية؛ وهي: برنامج بناء تقدير الذات، برنامج إدارة التغيير الشخصي، برنامج مهارات التعايش مع الأمر الواقع، برنامج مواجهة المجتمع بصورة مختلفة، برنامج التخطيط الشخصي، برنامج الوعي المالي وثقافة الادخار، برنامج مهارات التأثير وفنون التواصل، برنامج كيف تكسب الأصدقاء وتتعامل مع الآخرين؟، برنامج مبادئ الحاسب الآلي، برنامج كن مبدعاً واكشف رياديتك؛ حيث تقدم هذه الجمعية الدورات والاستشارات للنزلاء الذين تناسب قدراتهم وميولهم الشخصية.
وأكد "ابن نحيت" أنه سيتم منح النزلاء الذين يجتازون الاختبار الرخصةَ الدولية لريادة الأعمال؛ وهي رخصة دولية تُمنح لمن يكون مؤهلاً لإنشاء الأعمال، وتمكّنه من أن يكون قادراً على إنشاء عمل تجاري حر، وتشرف على الرخصة مؤسسة شبكة إلفين (ILFEN NETWORK) بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.
تفعيل مذكرة التفاهم بين مديرية السجون وجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعودصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
تسعى المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، إلى تفعيل أطر التعاون المشترك؛ إنفاذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقّعة بينهما، وتحقيقاً لخطة المديرية العامة للسجون الإستراتيجية المستحدثة، وفي هذا الصدد.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت: إن إقامة مثل هذه البرامج والأنشطة تهدف إلى تطوير قدرات وتنمية مهارات السجناء وتقديم الخدمات التقويمية والتأهيلية والتدريبية لهم؛ ليصبحوا بإذن الله تعالى رواد أعمال متمكنين من إنشاء مشروعاتهم التجارية وفق دراسات جدوى معتمدة، وتأهيلهم للرخصة الدولية لريادة الأعمال (ILFEN).
وأوضح الدكتور "ابن نحيت" أن البرامج التطبيقية المتفق على تنفيذها ستبدأ بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٤/٢٥هـ بإذن الله تعالى؛ من خلال تطبيق عشرة برامج تدريبية نوعية؛ وهي: برنامج بناء تقدير الذات، برنامج إدارة التغيير الشخصي، برنامج مهارات التعايش مع الأمر الواقع، برنامج مواجهة المجتمع بصورة مختلفة، برنامج التخطيط الشخصي، برنامج الوعي المالي وثقافة الادخار، برنامج مهارات التأثير وفنون التواصل، برنامج كيف تكسب الأصدقاء وتتعامل مع الآخرين؟، برنامج مبادئ الحاسب الآلي، برنامج كن مبدعاً واكشف رياديتك؛ حيث تقدم هذه الجمعية الدورات والاستشارات للنزلاء الذين تناسب قدراتهم وميولهم الشخصية.
وأكد "ابن نحيت" أنه سيتم منح النزلاء الذين يجتازون الاختبار الرخصةَ الدولية لريادة الأعمال؛ وهي رخصة دولية تُمنح لمن يكون مؤهلاً لإنشاء الأعمال، وتمكّنه من أن يكون قادراً على إنشاء عمل تجاري حر، وتشرف على الرخصة مؤسسة شبكة إلفين (ILFEN NETWORK) بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
10:22 PM
تستهدف تطوير قدرات ومهارات السجناء بتقديم الخدمات التقويمية والتأهيلية
A A A
تسعى المديرية العامة للسجون بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، إلى تفعيل أطر التعاون المشترك؛ إنفاذاً لبنود مذكرة التفاهم الموقّعة بينهما، وتحقيقاً لخطة المديرية العامة للسجون الإستراتيجية المستحدثة، وفي هذا الصدد.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت: إن إقامة مثل هذه البرامج والأنشطة تهدف إلى تطوير قدرات وتنمية مهارات السجناء وتقديم الخدمات التقويمية والتأهيلية والتدريبية لهم؛ ليصبحوا بإذن الله تعالى رواد أعمال متمكنين من إنشاء مشروعاتهم التجارية وفق دراسات جدوى معتمدة، وتأهيلهم للرخصة الدولية لريادة الأعمال (ILFEN).
وأوضح الدكتور "ابن نحيت" أن البرامج التطبيقية المتفق على تنفيذها ستبدأ بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٤/٢٥هـ بإذن الله تعالى؛ من خلال تطبيق عشرة برامج تدريبية نوعية؛ وهي: برنامج بناء تقدير الذات، برنامج إدارة التغيير الشخصي، برنامج مهارات التعايش مع الأمر الواقع، برنامج مواجهة المجتمع بصورة مختلفة، برنامج التخطيط الشخصي، برنامج الوعي المالي وثقافة الادخار، برنامج مهارات التأثير وفنون التواصل، برنامج كيف تكسب الأصدقاء وتتعامل مع الآخرين؟، برنامج مبادئ الحاسب الآلي، برنامج كن مبدعاً واكشف رياديتك؛ حيث تقدم هذه الجمعية الدورات والاستشارات للنزلاء الذين تناسب قدراتهم وميولهم الشخصية.
وأكد "ابن نحيت" أنه سيتم منح النزلاء الذين يجتازون الاختبار الرخصةَ الدولية لريادة الأعمال؛ وهي رخصة دولية تُمنح لمن يكون مؤهلاً لإنشاء الأعمال، وتمكّنه من أن يكون قادراً على إنشاء عمل تجاري حر، وتشرف على الرخصة مؤسسة شبكة إلفين (ILFEN NETWORK) بالتعاون مع جمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية.
نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، تفعيل مذكرة التفاهم بين مديرية السجون وجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.
المصدر : الخليج 365
شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل مذكرة التفاهم بين مديرية السجون وجمعية ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة سبق اﻹلكترونية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة سبق اﻹلكترونية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .