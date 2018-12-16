بجدارية محبة وورود.. مطار الملك عبد العزيز يحتفل باليوم الوطني البحريني

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احتفى مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم الأحد، بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لمملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور مساعد مدير عام المطار عبد المحسن الشيخ وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية العاملة في المطار.
وقامت إدارة المطار بتجهيز صالات الركاب في كل من الصالة الشمالية والجنوبية وكذلك المكتب التنفيذي بأعلام دولة البحرين والسعودية للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع الملصقات الترحيبية بصالة المطار.
وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج في صالتي القدوم والمغادرة الدوليتين، كما تم وضع لوحة جدارية للتعبير عن مشاعر الفرحة بهذه المناسبة بالتعاون مع إدارة جوازات المطار.
من جهته، قال مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، إن الاحتفال باليوم الوطني البحريني هو انعكاس للعلاقة الوطيدة بين الشعبين والتلاحم والترابط الأخوي، مشيراً إلى أنها مشاركة من منسوبي المطار لأشقائهم في دولة البحرين الشقيقة فرحة الاحتفال باليوم الوطني.
بجدارية محبة وورود.. مطار الملك عبد العزيز يحتفل باليوم الوطني البحرينيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-16
احتفى مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم الأحد، بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لمملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور مساعد مدير عام المطار عبد المحسن الشيخ وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية العاملة في المطار.
وقامت إدارة المطار بتجهيز صالات الركاب في كل من الصالة الشمالية والجنوبية وكذلك المكتب التنفيذي بأعلام دولة البحرين والسعودية للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع الملصقات الترحيبية بصالة المطار.
وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج في صالتي القدوم والمغادرة الدوليتين، كما تم وضع لوحة جدارية للتعبير عن مشاعر الفرحة بهذه المناسبة بالتعاون مع إدارة جوازات المطار.
من جهته، قال مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، إن الاحتفال باليوم الوطني البحريني هو انعكاس للعلاقة الوطيدة بين الشعبين والتلاحم والترابط الأخوي، مشيراً إلى أنها مشاركة من منسوبي المطار لأشقائهم في دولة البحرين الشقيقة فرحة الاحتفال باليوم الوطني.
16 ديسمبر 2018 - 9 ربيع الآخر 1440
09:40 PM
" نور": الاحتفال يعكس العلاقة الوطيدة والترابط الأخوي بين الشعبين
احتفى مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم الأحد، بذكرى اليوم الوطني الـ 47 لمملكة البحرين الشقيقة، وذلك بحضور مساعد مدير عام المطار عبد المحسن الشيخ وعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية العاملة في المطار.
وقامت إدارة المطار بتجهيز صالات الركاب في كل من الصالة الشمالية والجنوبية وكذلك المكتب التنفيذي بأعلام دولة البحرين والسعودية للاحتفال بهذه المناسبة، ووضع الملصقات الترحيبية بصالة المطار.
وتضمن الاحتفال توزيع الهدايا والورود على ركاب رحلة الخطوط الجوية لطيران الخليج في صالتي القدوم والمغادرة الدوليتين، كما تم وضع لوحة جدارية للتعبير عن مشاعر الفرحة بهذه المناسبة بالتعاون مع إدارة جوازات المطار.
من جهته، قال مدير عام مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، إن الاحتفال باليوم الوطني البحريني هو انعكاس للعلاقة الوطيدة بين الشعبين والتلاحم والترابط الأخوي، مشيراً إلى أنها مشاركة من منسوبي المطار لأشقائهم في دولة البحرين الشقيقة فرحة الاحتفال باليوم الوطني.
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المصدر : الخليج 365
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