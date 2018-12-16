شكرا لقرائتكم صور.. جمبري وأسماك فاسدة في سوق #الكعكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نفذت بلدية الشوقية الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة رقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، مساء اليوم الأحد، أن الحملة أسفرت عن مصادرة وإتلاف 110 كيلو من الأسماك والجمبري الفاسد، فيما تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية على المخالفين.

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