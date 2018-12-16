شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القريات» تستمر بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لوظائف المستخدمين وبند الأجور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

تستمر ادارة الموارد البشرية بتعليم القريات للأسبوع الثاني على التوالي وعلى فترتين صباحية ومسائية بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لوظائف المستخدمين وبند الأجور التي تم الإعلان عنها سابقا، وإجراء المفاضلات فيها والتي بدأت من يوم الأحد الموافق 2 /4 /1440هـ.

وأوضح مدير ادارة الموارد البشرية محمد بن ظاهر العازمي أن المقابلات تأتي استكمالا لإجراءات التعيين والتوظيف على الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقا وتتم من قبل لجنة مختصة متمنيا التوفيق للمرشحين، مقدما شكره وتقديره لأعضاء لجان المقابلات.