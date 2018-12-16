بدء تنفيذ نفق تقاطع تحلية جدة مع طريق المدينة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

شرعت أمانة محافظة جدة في أعمال مشروع تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" مع طريق المدينة المنورة، وذلك ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسة في أنحاء المحافظة.

ويأتي المشروع الجديد عقب استكمال مراحل الدراسات والتصاميم للتقاطع، وإتمام إجراءات الطرح والترسية، بتكلفة 240 مليونا و393 ألف ريال، وهو عبارة عن تنفيذ نفق على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" عند تقاطعه مع طريق المدينة المنورة (شرق - غرب).

يذكر أن الأمانة نفذت عددا من مشروعات الجسور والأنفاق خلال الأعوام الماضية، أسهمت في تحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في المحافظة ورفع كفاءتها والحد من الاختناقات المرورية في كثير من المواقع.

ويأتي إنشاء الجسور والأنفاق وتحسين التقاطعات السطحية، بدءا بالتقاطعات على المحاور الرئيسة بهدف تحرير الحركة المرورية وتحقيق عنصر السلامة، وذلك انطلاقا من دور الأمانة في تطوير خدماتها لمستخدمي الطرق.

النفق الجديد:

650 مترا طوله

30 شهرا مدة التنفيذ

بمسارين في كل اتجاه

من أهدافه:

- استكمال خطة تحرير الحركة المرورية على الطريق بين الشرق والغرب

- تقليل مراحل الإشارة إلى مرحلتين

- تحسين مستوى الخدمة بالتقاطع السطحي

- تقليل أزمنة التأخير ومدى انعكاسه على زمن الرحلة

- تقليل ارتداد المركبات والتأثير السلبي على الاستخدامات المحيطة