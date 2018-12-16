السعودية | قصر العوجا ملتقى محادثات الملوك وموطن التاريخ السعودي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تناولت وكالات الأنباء العالمية في تقاريرها اسم "#العوجا"، ضمن زيارات رؤساء وملوك الدول للسعودية في الفترة الماضية، ليحتضن هذا الاسم الاجتماعات والقرارات الحاسمة التي تصدر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

اسم "العوجاء" يعود للمكان التاريخي للدرعية منذ بدايات الدولة #السعودية الأولى، حيث أطلق اسم العوجاء على #الدرعية، نظراً لاعوجاجها في التضاريس التي شكلها وادي حنيفة الكبير، والذي يقسم الدرعية التاريخية لجزأين مهمين، حيث يقع حي الطريف على ضفته الغربية، وحي البجيري على ضفته الشرقية، وعلى امتداده أنشئ قصر العوجا الشهير، الذي استقبل فيه الملك سلمان العديد من الملوك والرؤساء في واحد من الأبنية التاريخية للمنطقة.

وتحمل جنبات #قصر_العوجاء صوراً تاريخية للملك المؤسس، وبعض القطع التي كانت تستخدم إبان توحيد البلاد، كما تزينت الجدران والأسقف والأرضيات في قصر العوجا بالتاريخ والطراز العمراني القديم.

وقال الباحث في تاريخ الرياض، راشد بن محمد بن عساكر: "إن قصر العوجاء هو المكان الذي يقضي فيه الملك سلمان بعض الوقت، ويستقبل فيه عدداً من الرؤساء والملوك، وقد أطلق عليه الملك سلمان اسم العوجا الذي تم تشييده على طريقة العمران النجدي المميز".

ماذا يقصد بأهل العوجا؟

وحول الاسم بين بن عساكر أن اسم العوجا يطلق على الوادي الملتف الأعوج، وهو اسم أطلق على الدرعية لوقوعها ملتفة في وادي حنيفة، وحينما يطلق أهل العوجا فهو يقصد بهم أهل الدرعية وهي نخوة آل سعود الشهيرة".

كما وردت "العوجا" في الكثير من الشعر والعرضة السعودية، ومنها القصيدة الشهيرة التي قالها الملك فهد: "حنا هل العوجا ولا به مراوات".

وهو لقب قديم يطلق على آل سعود، كناية عن الدرعية التي تحمل الاسم نفسه، وعندما يقال أهل العوجا، فهو يقصد بهم آل سعود منذ فترات الدولة السعودية الأولى.

ويقول الشاعر أبو نهيه في قصيدته الشهيرة في بكائيته على الدرعية أثناء سقوطها عام 1233هـ:

وأبكي على عوجا ربينا بربعها... صغار كبار نشتري ونبيع

دار إلى جاها الغريب يوالف... وجنابها للممحلين ربيع

وعندما تغنى شاعر العرضة الشهير محمد العوني في معركة البكيرية حين قال:

مني عليكم ياهل العوجا سلام ... واختص أبو تركي عمى عين الحريب

أجزاء القصر

قال بن عساكر: "إن موقع قصر العوجا جاء بموقع مميز على ضفاف وادي حنيفة ملاصقاً لحي الطريف، وهو الحي الذي سكنه آل سعود منذ القدم، ولا تزال شواهده باقية، وأعاد الملك سلمان الاسم التاريخي للعوجا بإطلاقه على مزرعته والقصر".

واستطرد بن عساكر: "توجد في منتصف القصر صالة كبيرة مكشوفة السقف، وهو ما يسمى بطن الحوي، كما كان يطلق عليه في السابق، وقد علقت في بطن الحوي الصور التاريخية للملك المؤسس، وهو المكان الذي يصطحب فيه الملك سلمان ضيوفه للتعريف بالتاريخ القديم للرياض وصور متعددة للملك المؤسس مع بعض أبنائه".

وأضاف: "بطن الحوي يحمل أكثر من 50 صورة متعددة في تواريخ مختلفة، تحمل ملامح الرياض وتاريخ المؤسس في بدايات توحيد السعودية، وقد كتبت على الصور شروحات حول الصورة، تعرف بتاريخها وما تحمله من أهمية، كما زينت جدران العوجا ببعض البنادق التاريخية التي استخدمها المؤسس في ذلك الوقت، وكذلك السيوف والرماح وهي الأسلحة التقليدية الشهيرة".

طراز قصر العوجا

حملت جدران قصر العوجاء لونين رئيسيين فقط، هما اللون البني الفاتح وهو لون الطين القديم، وتم تزيينها بالتجصيص ذي اللون الأبيض الناصع، مع تشكيلات التجصيص الشهيرة المستخدمة قديماً.

فيما استخدمت الأبواب القديمة المصنعة محلياً بنفس النقش الخشبي، الذي يحمل ألواناً مختلفة وسط تشكيلات عرفت في التاريخ العمراني في منطقة نجد، لتحول الباب للوحة فنية زاهية تزين جدران الطين وتؤطر بالجص الأبيض الناصع".