السعودية اليوم / إدارة التوجيه والإرشاد برئاسة شئون الحرمين تصدر دليلًا إرشاديًا لمواقع التدريس وإجابة السائلين



مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واس

أصدرت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام, دليلًا توجيهيًا وإرشاديًا شاملًا لمواقع التدريس وإجابة السائلين بالمسجد الحرام.

وبيّن مدير الإدارة الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أنه جرى طبع 5 آلاف نسخة من هذا الدليل وتوزيعها على المعتمرين والزوار وقاصدي المسجد الحرام, مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي لنشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله العتيق, وتنطلق ضمن برنامج الخريطة الإرشادية للمواقع التوجيهية الذي يُعد أحد برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في موسم العمرة لعام 1440هـ .

// انتهى //

15:00ت م

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مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 16 ديسمبر 2018 م واسأصدرت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية برئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام, دليلًا توجيهيًا وإرشاديًا شاملًا لمواقع التدريس وإجابة السائلين بالمسجد الحرام.وبيّن مدير الإدارة الشيخ ماجد بن صالح السعيدي أنه جرى طبع 5 آلاف نسخة من هذا الدليل وتوزيعها على المعتمرين والزوار وقاصدي المسجد الحرام, مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على إبراز دور الرئاسة التعليمي والتوجيهي والإرشادي لنشر العلم الشرعي النافع لقاصدي بيت الله العتيق, وتنطلق ضمن برنامج الخريطة الإرشادية للمواقع التوجيهية الذي يُعد أحد برامج إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام في موسم العمرة لعام 1440هـ .// انتهى //15:00ت م0075

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