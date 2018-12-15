شكرا لقرائتكم خبر عن صور | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية والان مع التفاصيل

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .