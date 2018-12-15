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صور | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور | ولي العهد الأمير يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «واس» (الرياض)

صور

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شكرا لقرائتكم خبر عن صور | ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يشهد ختام سباق الفورميلا إي 2018 في الدرعية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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