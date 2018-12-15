السعودية اليوم / "صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها في فعاليات فورمولا "الدرعيّة إي بري"

الرياض 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها الصحية في فعاليات سباقات "فورمولا إي - الدرعيّة"، وذلك عبر تقديم خدماتها العلاجية الطبية والوقائية التوعوية، للمشاركين والزوار في المسابقة التي تستمر حتى السبت.

وأكد المشرف الميداني على مشاركة "صحة الرياض" الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن تقديم الخدمات يتم من خلال عدد من المرافق الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المسابقات وزوارها طيلة فترة الحدث، من خلال 7 عيادات، تم دعمها بعدد من الاستشاريين والأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة، مشيرً ا إلى أن العيادات موزعة كما يلي : منطقة E-Village بعدد عيادتين، وعيادتين في منطقة العائلة، وعيادة في القرية الثقافية وفعاليات مسك، وعيادة في منطقة الحرس الوطني وبيت مبارك، وعيادة في متحف الطريف، إضافة إلى عدد من الفرق المتحركة لتقديم خدماتها الطبية الفورية.

وتشمل مشاركة "صحة الرياض" تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية للمشاركين والجمهور على حد سواء.

وتأتي المشاركة في هذه المسابقة دعمًا وواجبًا وتفعيلاً لمفهوم التفاعل مع المناسبات الوطنية والاجتماعية والرياضية كافة، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

// انتهى //

02:18ت م

0169



