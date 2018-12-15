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شكرا لقرائتكم خبر عن 100 متطوع يجتازون خمس دورات والان نبدء بالتفاصيل
صورة جماعية من إحدى الدورات (اليوم)
صورة جماعية من إحدى الدورات (اليوم)
في حين أكّد رئيس مجلس إدارة ترابط بالنيابة زيد العيسى أن التطوع أحد روافد الجمعية، وذلك من خلال دعم ومساندة الأنشطة، مشيراً إلى أن الدورات تم اختيارها بعناية؛ لتلبية احتياجات المتدربين، إضافةً إلى ذلك تخصيص خمسة متدربين يحملون شهادات معتمدة في التدريب.
وأشار الأمين العام والمدير التنفيذي ناصر الزاهد للبرنامج التدريبي «أتقِن مهارة» الذي جاء تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع، إلى أن البرنامج خصص لدعم المتطوعين ومساندتهم، مُنوّهاً لتقديم الجمعية دورات متخصصة أخرى منها رسم شخصية المتطوع، برنامج التميز الإداري، فن إدارة السمعة.
وأضاف الأمين العام: إن قسم التطوع يضم نحو 300 متطوع متخصص في أقسام صحية، اجتماعية وإدارية، مُشيراً لتكريم الجمعية 23 متطوعا متميزاً منذ تأسيس القسم، وتم تقديم أوسمة تميز لهم، وشهادة شكر على حُسن الأداء خلال العام.
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