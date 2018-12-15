شكرا لقرائتكم خبر عن 100 سيدة في إفطار خيري بجمعية «جود» والان نبدء بالتفاصيل

أقامت جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام مؤخرا فطورا خيريا تحت شعار «شاي الضحى»، وذلك بالتعاون مع إحدى المقاهي بمحافظة الخبر.

وحضرت في الفعالية التي تقام بشكل سنوي أكثر من 100 سيدة، وتلتقي فيها عضوات الجمعية ونخبة من سيدات المجتمع، لاحتساء الشاي والقهوة وتناول وجبة الإفطار، بهدف طرح الحوارات والمناقشات الهادفة التي تصُب في مصلحة الأسر والجمعية، وتأتي هذه المشاركة دعما للأنشطة التي يعود ريعها للجنة الوقف والاسكان التابعة للجمعية.

وفي حديثها خلال الفعالية، أكدت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الجوهرة المنقور بأن جمعية جود تستهدف كل ما يعود بالفائدة والنفع على أسر الجمعية، وأن هذا النشاط الذي تقوم به سنويا تهدف من خلاله إلى دعم لجنة الاسكان الخيري.

وأضافت المنقور قائلة: تعمل لجنة الاسكان على توفير السكن المناسب للأسر بإيجار سنوي رمزي، كما تُشرف على الصيانة السنوية، مما يحسن من وضع الأسرة وتخفيف الأعباء المادية عنها.