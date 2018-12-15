حرفيات سعوديات يقدمن إعاشة الحج والعمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة

أطلقت في جدة أمس الأول مبادرة نوعية لتأهيل وتدريب الأسر المنتجة في منطقة مكة المكرمة لإنتاج وجبات الإعاشة للحجاج والمعتمرين، على أن تكون البداية بنصف مليون وجبة كوجبات صائم تنتجها 60 حرفية، إضافة إلى زيادة أعداد المؤهلات لدخول سوق العمل في خدمات إعاشة الحج بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الأيدي الحرفية الخيرية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى القرشي لـ «مكة» أن مبادرة الإعاشة ستنطلق مطلع يناير المقبل بتأهيل نحو 15 فتاة وتدريبهن على إتقان حرفة الإعاشة، والمخطط له أن يستكمل مع نهاية رجب تخريج 30 حرفية لإنتاج وجبات إفطار صائم في المنطقة.

ونوه إلى أنه يتوقع تغطية جزء من طلبات المؤسسات وفاعلي الخير لموسمي الحج والعمرة للعام الحالي 1440 بنصف مليون وجبة تنتجها 60 حرفية سعودية، مشددا على أهمية عمل الجهات الداعمة للحرفيين وصغار المنتجين، وأن الجمعية تساند كل من يعمل في هذا التوجه الاستراتيجي الذي يرفع من القدرات الاقتصادية.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حراكا كبيرا في مجال برامج دعم ومساندة الأسر المنتجة، وأن إدارته تقدم الدعم اللوجستي للأسر المنتجة والحرفيين والحرفيات، مبينا أن توجه الجمعية يتسق مع توجه تحقيق رؤية المملكة 2030 ويصب في مبادراتها التي أطلقتها أخيرا لعام 2019 ومنها مبادرة مسرعات ريادة الأعمال، ومبادرة حرفتي قدوتي، وتوقيع اتفاقيات تعاون وشراكة واستثمار في نطاق دعم الأسر المنتجة.