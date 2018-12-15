شكرا لقرائتكم أسعار الذهب اليوم السبت .. عيار 21 يسجل 130.72 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، 149.39 ريال لعيار 24، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 136.94 ريال.

أما أسعار الذهب عيار 21 فسجلت 130.72 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 112.04 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 87.15 ريال.

وبالنسبة إلى أسعار الذهب عيار 12 فسجلت 74.70 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,646 ريالًا، كما سجلت أسعار جنيه الذهب 1,046 ريالًا، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 149,391 ريالًا.

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