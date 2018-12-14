شكرا لقرائتكم السفارة لدى #فرنسا للمواطنين: تجنبوا المظاهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

طالبت السفارة لدى باريس، مواطنيها الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات والاحتجاجات.

وأوضحت السفارة أن هذا يأتي بناء على الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات في العاصمة باريس وعدد من المدن الفرنسية، مضيفةً: “نوصي المواطنين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى مناطق الاحتجاجات يوم غد السبت”.

وعلى وقع الهجوم الإرهابي الذي وقع في ستراسبورغ وراح ضحيته 3 قتلى و13 مصابًا، تعتزم حركة السترات الصفراء تنظيم جولة جديدة من المظاهرات يوم السبت المقبل؛ الأمر الذي دعا الحكومة إلى مناشدتهم تعليق التظاهرات.

وحثّ الممثل الرسمي للحكومة الفرنسية، بنيامين غريفو، أعضاء حركة السترات الصفراء على التعقل وعدم تنظيم مظاهرات يوم السبت المقبل؛ بسبب إنهاك قوى الأمن وعملية ستراسبورغ الإرهابية.

وقال غريفو عبر قناة “سي نيوز” التلفزيونية: “الغضب تم التعبير عنه. سمعنا. نطلب أن يكونوا متعقلين يوم السبت، وألا يتظاهروا”.

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