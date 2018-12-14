حمدالله أول لاعب يحرز (سوبر هاتريك) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

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تسلم لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ، كرة مباراة فريقه أمام الرائد (في لقاء اليوم ضمن منافسات الجولة 13) ، بعد أن نجح في إحراز اهداف اللقاء الأربعة (سوبر هاتريك) وأول لاعب يسجل بالأربعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي ٢٠١٨_٢٠١٩..
وجاءت أهداف حمدالله في الدقائق ( 8 , 1+45 , 3+45 , 46 ).
وبأهداف حمدالله الأربعة التي انتهت عليها مباراة النصر والرائد، رفع اللاعب رصيده التهديفي إلى 7 أهداف (في المركز الرابع)، كما قلص الفارق بين الهلال وفريقه إلى ثلاث نقاط، محتفظا بالوصافة في سلم ترتيب الفرق.
حمدالله أول لاعب يحرز (سوبر هاتريك) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمانأحمد سرور الخليج 365 2018-12-14
تسلم لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ، كرة مباراة فريقه أمام الرائد (في لقاء اليوم ضمن منافسات الجولة 13) ، بعد أن نجح في إحراز اهداف اللقاء الأربعة (سوبر هاتريك) وأول لاعب يسجل بالأربعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي ٢٠١٨_٢٠١٩..
وجاءت أهداف حمدالله في الدقائق ( 8 , 1+45 , 3+45 , 46 ).
وبأهداف حمدالله الأربعة التي انتهت عليها مباراة النصر والرائد، رفع اللاعب رصيده التهديفي إلى 7 أهداف (في المركز الرابع)، كما قلص الفارق بين الهلال وفريقه إلى ثلاث نقاط، محتفظا بالوصافة في سلم ترتيب الفرق.
14 ديسمبر 2018 - 7 ربيع الآخر 1440
06:31 PM
تسلم كرة المباراة بعد إحرازه رباعية في مرمى الرائد
تسلم لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ، كرة مباراة فريقه أمام الرائد (في لقاء اليوم ضمن منافسات الجولة 13) ، بعد أن نجح في إحراز اهداف اللقاء الأربعة (سوبر هاتريك) وأول لاعب يسجل بالأربعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي ٢٠١٨_٢٠١٩..
وجاءت أهداف حمدالله في الدقائق ( 8 , 1+45 , 3+45 , 46 ).
وبأهداف حمدالله الأربعة التي انتهت عليها مباراة النصر والرائد، رفع اللاعب رصيده التهديفي إلى 7 أهداف (في المركز الرابع)، كما قلص الفارق بين الهلال وفريقه إلى ثلاث نقاط، محتفظا بالوصافة في سلم ترتيب الفرق.
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المصدر : الخليج 365
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