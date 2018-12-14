حمدالله أول لاعب يحرز (سوبر هاتريك) في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم كرة المباراة بعد إحرازه رباعية في مرمى الرائد

تسلم لاعب النصر عبدالرزاق حمدالله ، كرة مباراة فريقه أمام الرائد (في لقاء اليوم ضمن منافسات الجولة 13) ، بعد أن نجح في إحراز اهداف اللقاء الأربعة (سوبر هاتريك) وأول لاعب يسجل بالأربعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي ٢٠١٨_٢٠١٩..

وجاءت أهداف حمدالله في الدقائق ( 8 , 1+45 , 3+45 , 46 ).

وبأهداف حمدالله الأربعة التي انتهت عليها مباراة النصر والرائد، رفع اللاعب رصيده التهديفي إلى 7 أهداف (في المركز الرابع)، كما قلص الفارق بين الهلال وفريقه إلى ثلاث نقاط، محتفظا بالوصافة في سلم ترتيب الفرق.

