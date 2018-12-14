شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الحد الجنوبي تتصدر نتائج اختبارات القدرات والتحصيل الدراسي بجازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

حققت مدارس الحد الجنوبي بتعليم جازان المراكز الأولى على مستوى المنطقة في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي خلال الثلاث السنوات الماضية، وفقاً للنتائج التي أعلنها المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وجاءت ثانوية النجامية من مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي في المركز الأول تلتها ثانوية الرازي وثانوية معاذ بن جبل من مكتب التعليم بوسط جازان فيما حققت ثانوية الجرادية من مكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي المركز الرابع.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس بهذه النتائج المتميزة التي تؤكد أن التعليم في الحد الجنوبي لا يقل كفاءة وجودة عن بقية محافظات ومناطق المملكة وذلك بفضل الدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة، والتوجيه الدائم من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وبفضل الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة التعليم لهذه المدارس.