شكرا لقرائتكم فيصل بن خالد ونائبه يلتقيان الشديدي وابن خزيم المتنازلين عن قاتلي ذويهِما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - عسير

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين بالمنطقة ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ، نائب رئيس اللجنة، بديوان الإمارة متابعات الخليج 365 زايد بن جابر الشديدي الألمعي الذي سبق وأن تنازل لوجه الله تعالى عن متابعات الخليج 365 أحمد بن محمد البلوي المتسبب في مقتل ابنه سامي بن زايد الشديدي الألمعي .

وأوضح أمير عسير أن ما قام به متابعات الخليج 365 الشديدي هو عمل عظيم وأجره كبير في الدنيا والآخرة وبادرة إنسانية نبيلة ، مبينا ً أن العفو والصفح من شيم الرجال .

فيما أكد نائب أمير عسير أن تنازل الشديدي عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى يعد شرفا عظيما حظي به والد القتيل من خلال إحيائه للنفس البشرية وهو أمر غير مستغرب على أبناء هذه البلاد المباركة الذين تربوا على العفو والصفح والتسامح.

حضر اللقاء الشيخ يحيى بن عبدالله أبو زحلة شيخ قبيلة شديدة -رجال ألمع والشيخ محمد بن علي العرافي شيخ قبيلة صلب- رجال ألمع وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي .

من جهةٍ ثانية التقى الأمير فيصل بن خالد ونائبه صباح اليوم بديوان الإمارة متابعات الخليج 365 منصور بن يحيى آل خزيم القحطاني الذي سبق وأن تنازل وأسرته عن قاتل ابنهم متابعات الخليج 365 مداوي بن موسى آل خزيم لوجه الله تعالى ثم لشفاعة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، وذلك خلال زيارة سموه لمنزل الأسرة بمركز وادي الحياة بتهامة قحطان بسراة عبيدة ضمن جولات سموه التفقدية التي قام بها مؤخراً على عدد من المراكز والقرى والهجر الحدودية شمال منطقة عسير .

وأشاد الأمير فيصل بن خالد بالجهود الحثيثة التي يبذلها الأمير تركي بن طلال للسعي في عتق الرقاب وإرساء قيم التكافل والمحبة بين أفراد المجتمع وذلك من خلال مبادرات سموه المتعددة التي عرف بها في هذا الجانب ، سائلا الله تعالى له بالتوفيق والسداد ، منوهاً سموه بالعمل العظيم الذي قام به متابعات الخليج 365 منصور بن خزيم وأسرته المتمثل في تنازلهم عن قاتل ابنهم – رحمه الله -.

من جهته أعرب الأمير تركي بن طلال عن شكره وتقديره لأولياء الدم على تجاوبهم وقبول شفاعته، واصفاً سموه استجابتهم بالتنازل بالموقف المشرف الذي يجسد ما يتصفون به من أخلاق حميدة، مؤكدًا أنهم ضربوا أروع الأمثلة في هذا الموقف الإنساني النبيل وترجموا ما يتصف به المجتمع السعودي من التراحم والتلاحم داعيًا الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

حضر اللقاء محافظ سراة عبيدة محمد بن سعيد بن جزوا وأمين عام اللجنة الرئيسية لإصلاح ذات البين مسفر بن حسن الحرملي.

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