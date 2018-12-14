شكرا لقرائتكم فيديو وصور.. فعاليات العائلة تجتذب زوار فورمولا إي الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الدرعية

تحظى فعاليات العائلة في سباق فورمولا إي الدرعية الذي تستضيفه المملكة على مدى 3 أيام بإقبال واسع من جميع فئات المجتمع نظرًا لما يوفره من تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة الأركان.

وكانت الفعاليات المصاحبة لمهرجان سباق فورمولا إي الدرعية انطلقت أمس حيث فتحت الدرعية أبوابها للزوار ابتداءً من الساعة 4 عصراً فيما تمتد الفعاليات على مساحة 180 ألف قدم مربعة، إلى جانب مجموعةٍ متنوعة من المناطق الثقافية والترفيهية والتراثية، والمناطق المخصصة للمأكولات والتسوق.

واستمتع الحضور بالعروض الموسيقية، كما عاش الزوار تجارب مليئة بالمرح والحماس، تنوعت ما بين المسارات الانزلاقية والجولات على الخيل أو الجمال، وصولاً إلى الاشتراك في تحدي “حائط الجري الرقمي”، كما حصل الزوار على فرصة التسوق من الأكشاك المؤقتة، والاستمتاع بتناول المأكولات التي تقدمها عربات الطعام المتنوعة.

وستبدأ الفعاليات الثقافية، اليوم الجمعة، في مهرجان فورمولا إي الدرعية من الثالثة مساء حتى الرابعة، براوي قصص “30-60 دقيقة”، وستكون هناك حفلات موسيقية من نصف ساعة إلى ساعة؛ تبدأ من الرابعة حتى السابعة مساء، بجانب فقرة موسيقية يؤديها نواف مدني وماجد العتروزي من الرابعة وحتى الرابعة والنصف.

وستكون الفرقة الموسيقية من الثامنة حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويؤدي عبد الرحمن النغيمشي فقرة موسيقية من التاسعة حتى العاشرة، ثم محمد غلمان من العاشرة والنصف حتى نهاية المنافسات.

وتُقام رحلة بصرية في نفق تم تصميمه لاستعراض رحلة السعودية من بزوغ فجرها على يد الإمام محمد بن سعود وحتى يومنا هذا، تبدأ من الثانية وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وستنطلق بعض الفعاليات العائلية خلال اليوم الثاني لسباقات فورمولا إي الدرعية بداية من الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل؛ تشمل بوثات للأطفال، زيب لاين، الطبخ التقليدي، منطقة السيلفي، وغيرها من الألعاب، كما تتوافر فقرات موسيقية متنوعة بين العود، القانون، البزق، الربابة كل 45 دقيقة.

وسيكون هناك مطرب في بيت مبارك كل 45 دقيقة من الثانية وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وهناك جولات خاصة في حي طريق مع مرشد سياحي من الرابعة حتى السابعة، ثم من السابعة للعاشرة مساء.

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