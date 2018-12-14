

عمّان 07 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

أدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، التصعيد الاسرائيلي في المدن والمؤسسات الفلسطينية.

وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: "إن الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي واقتحام المدن والمؤسسات الفلسطينية، وكذلك التحريض ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفيدًا أنها تؤدي إلى زيادة التوتر والعنف.

وأكد الصفدي أن استمرار الاحتلال يعد الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها، مضيفًا. أن لا سلام شامل من دون تلبية حق الأشقاء في الحرية وإقامة دولتهم على ترابهم الوطني.

// انتهى //

13:59ت م

0057



عمّان 07 ربيع الأخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسأدان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، التصعيد الاسرائيلي في المدن والمؤسسات الفلسطينية.وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: "إن الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي واقتحام المدن والمؤسسات الفلسطينية، وكذلك التحريض ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مفيدًا أنها تؤدي إلى زيادة التوتر والعنف.وأكد الصفدي أن استمرار الاحتلال يعد الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها، مضيفًا. أن لا سلام شامل من دون تلبية حق الأشقاء في الحرية وإقامة دولتهم على ترابهم الوطني.// انتهى //13:59ت م0057

شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي / وزير الخارجية الأردني يدين التصعيد الاسرائيلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .