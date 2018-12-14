شكرا لقرائتكم خبر عن كيان البحر الأحمر.. شراكة لتحقيق الأمن والرخاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعتبر مراقبون يتابعون شؤون منطقة القرن الأفريقي نجاح

اعتبر مراقبون يتابعون شؤون منطقة القرن الأفريقي نجاح السعودية في إقناع الدول السبع المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن (الأربعاء) بإنشاء كيان البحر الأحمر نجاحاً مبهراً لدبلوماسية القيادة السعودية، في وقت تتسم تلك الدول بمخاطر الاضطراب، وهرولة قوى أجنبية لإنشاء قواعد عسكرية في عدد منها. وقالوا لـ«الخليج 365» أمس إن الكيان الجديد سيقطع الطريق على مساعي إيران وتركيا لمد نفوذهما إلى تلك الرقعة ذات الأهمية الجيوسياسية الإستراتيجية. وأكدوا أن كيان البحر الأحمر سيضمن أمن مضيق باب المندب ومياه خليج عدن اللذين تمر بهما شحنات النفط الدولية. وزادوا أن السعودية ستساهم في المقابل بعدد من مشاريع التنمية في الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

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