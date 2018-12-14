شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العرضيات يُدشِّن مهرجان العسل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) دشَّن محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف مهرجان العسل السابع بالمحافظة تحت مسمى «العسل الأصلي في موطنه الأصلي»، وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية وأعيان المجتمع والضيوف الكرام. دشَّن محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف مهرجان العسل السابع بالمحافظة تحت مسمى «العسل الأصلي في موطنه الأصلي»، وبحضور رؤساء الدوائر الحكومية وأعيان المجتمع والضيوف الكرام. وسيستمر المهرجان لمدة 10 أيام في موقعه بمحافظة العرضيات، ويتخلله العديد من البرامج التوعوية والتراثية والأُوبريتات طوال أيام المهرجان.



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