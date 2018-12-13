السعودية اليوم / أمير الرياض يطلع على جهود الجمعية السعودية لعلوم الحياة



الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية

وقدم الدكتور عارف نبذة عن الجمعية ومبادرتها منها " الحزام الأخضر " عبر زراعة 5 ملايين شجرة في مناطق مختلفة لتهيئتها وتحويلها منتزهات برية بشراكة ودعم من الجهات ذات العلاقة .

وأشاد الأمير فيصل بن بندر، بما تقدمه الجمعية من خدمات وتعاون بيئي بالمنطقة ، لافتًا إلى الدور المهم للمؤسسات الاجتماعية في البيئة وتعزيز مفهومها .

// انتهى //

14:41ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم الحياة، الدكتور إبراهيم بن عبد الواحد عارف وعددا من منسوبي الجمعية .وقدم الدكتور عارف نبذة عن الجمعية ومبادرتها منها " الحزام الأخضر " عبر زراعة 5 ملايين شجرة في مناطق مختلفة لتهيئتها وتحويلها منتزهات برية بشراكة ودعم من الجهات ذات العلاقة .وأشاد الأمير فيصل بن بندر، بما تقدمه الجمعية من خدمات وتعاون بيئي بالمنطقة ، لافتًا إلى الدور المهم للمؤسسات الاجتماعية في البيئة وتعزيز مفهومها .// انتهى //14:41ت م0100

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