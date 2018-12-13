السعودية اليوم / وفد الشؤون الإسلامية يختتم زيارته الرسمية لدولة صربيا



الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واس

بتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قام وفد من الوزارة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان بزيارة إلى جمهورية صربيا، حيث التقى الوفد في مستهل الزيارة برئيس العلماء في بلغراد الشيخ سعد ناصوفيتش وأعضاء الإفتاء, كما زار الوفد مدينة نوفي بازار والتقى الشيخ رشاد بلويوفيتش نائب رئيس المشيخة.

وجرى خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والمشيخة الإسلامية في كل ما من شأنه خدمة المسلمين في هذا البلد، ونشر رسالة الإسلام السمحة بعيداً عن الغلو والتطرف والإرهاب، والتأكيد على حرص المملكة على وحدة صف المسلمين عموماً وفي دولة صربيا خصوصاً، ونقلوا خلال الزيارات تحيات معالي الوزير آل الشيخ لأصحاب الفضيلة العلماء.

وبدورهم تقدم أصحاب الفضيلة من العلماء والمفتين بدولة صربيا بوافر الشكر والتقدير للمملكة العربية

كما عبروا عن ما يكنونه للمملكة العربية السعودية من محبة وتقدير بوصفها قبلة المسلمين وحاضنة الحرمين الشريفين كما حمّلوا الوفد تحياتهم وشكرهم إلى معالي الوزير على اهتمامه ورعايته للشأن الإسلامي في صربيا.

رافق الوفد في زيارته وحضر اللقاءات مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.

يذكر أن هذه الزيارات تأتي في إطار برنامج التواصل مع العلماء والمفتين والجمعيات الإسلامية الذي تنفذه الوزارة في مختلف دول العالم للتباحث والتشاور فيما يهم المسلمين ويعزز العمل المشترك في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال، انطلاقاً من رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

// انتهى //

14:34ت م

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الرياض 06 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 13 ديسمبر 2018 م واسبتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قام وفد من الوزارة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان بزيارة إلى جمهورية صربيا، حيث التقى الوفد في مستهل الزيارة برئيس العلماء في بلغراد الشيخ سعد ناصوفيتش وأعضاء الإفتاء, كما زار الوفد مدينة نوفي بازار والتقى الشيخ رشاد بلويوفيتش نائب رئيس المشيخة.وجرى خلال اللقاءات استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والمشيخة الإسلامية في كل ما من شأنه خدمة المسلمين في هذا البلد، ونشر رسالة الإسلام السمحة بعيداً عن الغلو والتطرف والإرهاب، والتأكيد على حرص المملكة على وحدة صف المسلمين عموماً وفي دولة صربيا خصوصاً، ونقلوا خلال الزيارات تحيات معالي الوزير آل الشيخ لأصحاب الفضيلة العلماء.وبدورهم تقدم أصحاب الفضيلة من العلماء والمفتين بدولة صربيا بوافر الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وحكومتهما الرشيدة على كل ما يبذلونه من جهد وعطاء لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم كافة وعلى وجه الخصوص في منطقة البلقان.كما عبروا عن ما يكنونه للمملكة العربية السعودية من محبة وتقدير بوصفها قبلة المسلمين وحاضنة الحرمين الشريفين كما حمّلوا الوفد تحياتهم وشكرهم إلى معالي الوزير على اهتمامه ورعايته للشأن الإسلامي في صربيا.رافق الوفد في زيارته وحضر اللقاءات مدير مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ.يذكر أن هذه الزيارات تأتي في إطار برنامج التواصل مع العلماء والمفتين والجمعيات الإسلامية الذي تنفذه الوزارة في مختلف دول العالم للتباحث والتشاور فيما يهم المسلمين ويعزز العمل المشترك في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال، انطلاقاً من رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في العالم، بتوجيهات ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.// انتهى //14:34ت م0094

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