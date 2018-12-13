شكرا لقرائتكم تزامنًا مع #الاختبارات.. #التعليم تستقبل استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حرصت وزارة التعليم ممثلة بوحدات الخدمات الإرشادية بإدارات التعليم على تفعيل خدمة الهاتف الاستشاري في جميع مناطق المملكة والتي تعنى بتقديم المشورة والحلول المناسبة للطلاب والطالبات من قبل مستشارين في إدارة التوجيه والإرشاد وذلك عبر هاتف مركز الاتصال 19996 وذلك بشكل متزامن مع فترة الاختبارات التي يعيشها الطلاب والطالبات هذه الأيام.

وقالت الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد إنها تُفعل في كل فصل دراسي خدمة “الهاتف الاستشاري” لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والتعليمية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة الاختبارات‪ وذلك باعتبار الهاتف الاستشاري أحد أهم وسائل تقديم الخدمات الاستشارية المتخصصة عن بعد من قبل فريقي وحدة الخدمات الإرشادية والاستشارية.

وتأتي هذه الخدمة تلبية لاحتياجات كافة الطلبة وأولياء أمورهم والمجتمع التربوي سواءً بهدف التنمية الشخصية أو المساعدة في حل المشكلات التي تواجههم، وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة للطلاب فترة الاختبارات لتحقيق أعلى معدلات الاطمئنان والتهيئة النفسية، لتكريس مفاهيم المعايشة والتأقلم مع كل الأجواء والظروف المحيطة بالطالب.

ويبرهن مختصون في الإرشاد النفسي والاجتماعي على أهمية الاستشارة الهاتفية من خلال ربط التربويون المختصون وأولياء الأمور والطلبة في المجال المدرسي عن طريق الاتصال والتعاون وتنسيق الجهود كفريق يدعم تلبية الاحتياجات المتعددة للطلبة.

وتتميز خدمة الاستشارة الهاتفية الاتصالية بثلاث ميزات هي المحافظة على التواصل اللفظي التام وشيء من التواصل غير اللفظي بين المرسل والمستقبل، والسرية العالية، وتلقي المشورة وقت الحاجة.

من جهته أوضح مدير عام الإرشاد د. يحيى الخبراني ان خدمة الهاتف الإرشادي انطلقت مع انطلاق وحدات الخدمات الإرشادية عام ١٤٢٣ه وتم متابعة الخدمة وتحسينها في الأعوام اللاحقة كما تم الانتهاء من دليل الهاتف الإرشادي والذي يحتوي على مهارات الاستشارة والميثاق الأخلاقي لمقدم الاستشارة.

كما تحدثت مدير عام الإرشاد “بنات ” موضي المقيطيب، مؤكدةً أن وحدات الخدمات الإرشادية للبنات بإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات تعنى بتقديم عدد من الخدمات التخصصية ومنها تقديم الاستشارات النفسية والتربوية والاجتماعية للطالبات عن طريق خدمة الهاتف الاستشاري والذي من أهدافه مساعدة الطالبات على تجاوز الأزمات النفسية والتربوية التي قد يتعرضن لها عن طريق فريق متخصص بوحدة الخدمات الإرشادية واستضافة بعض المتخصصين من جهات تخصصية أخرى.

من جهته، أوضح بلقاسم البركاتي مدير وحدات الخدمات الإرشادية أن الهاتف الإرشادي يهدف إلى تقديم استشارات تخصصية للطلاب في المجالات النفسية والتربوية والتحصيلية ويقوم عليها فريق في كل إدارة تعليمية من المتخصصين ويتم استضافة متخصصين أيضاً من جهات أخرى ويقدم خدمته طوال العام في الفترة الصباحية ويتم تكثيف العمل به في الأسبوع التمهيدي والأسبوع الذي يسبق الاختبارات وأسابيع الاختبارات ويستهدف الطلاب وأولياء أمورهم في فترتين صباحية ومسائية ويتم متابعة التقارير الدورية للخدمة من قبل الإدارة العامة للإرشاد والتوجيه.

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