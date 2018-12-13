شكرا لقرائتكم ضبط أكثر من ربع طن أسماك فاسدة غرب #الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نفذت بلدية غرب الطائف الفرعية التابعة لأمانة الطائف حملة تفتيشية على سوق الأسماك والمنتجات البحرية بباب الريع وسط المدينة.

ويأتي هذا بهدف الوقوف على تطبيق الاشتراطات الصحية والالتزام بمعايير الحفظ والعرض، حيث تم ضبط أكثر من 300 كجم من الأسماك والمنتجات البحرية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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