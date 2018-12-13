الان تتابع ما لا تعرفه عن جون باغانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

جون باغانو هو الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، يمتلك أكثر من 35 عاما من الخبرة الدولية في جميع جوانب صناعة العقارات التجارية من أوروبا وأمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي.

من خلال خبرته التي تغطي كل جانب من جوانب سلسلة القيمة العقارية، بما في ذلك التخطيط الرئيسي، وهيكلة المشاريع، والتمويل، والبناء وإدارة الأصول، يقود جون تطوير المشروع من الألف إلى الياء، لإنشاء وجهة سياحية عالمية فاخرة وفريدة من نوعها.

قبل انضمامه إلى شركة تطوير البحر الأحمر، ترأس جون شركته الخاصة، أولد فورت كابيتال للاستثمارات المحدودة، وقد ركز هذا على تقديم المشورة والخدمات الاستراتيجية لملاك الأراضي والمستثمرين والمطورين، مع التركيز على التطورات العقارية الكبيرة.

وقبل ذلك، أمضى أكثر من 23 عامًا في مشروع كناري وارف الشهير عالميًا في لندن، حيث شغل خلالها العديد من المناصب التنفيذية الرائدة.

عمل أيضًا لمدة أربع سنوات رئيسًا لشركة Baha Mar Development Ltd المحدودة (BDMC) ومقرها في ناساو، الباهاماس، وشمل التطوير الذي بلغت تكلفته 3.6 مليار دولار أربعة فنادق جديدة ومركز مؤتمرات وملعب غولف Jack Nicklaus Signature.

يحمل جون درجة BASC في الهندسة الميكانيكية من جامعة تورنتو.

وظهر جون باغانو، الأربعاء مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود–حفظه الله- في قصر عرقة في الرياض، أثناء استقبال فريق عمل مشروع البحر الأحمر، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير. حيث تم تقديم عرضاً مرئياً عن المخطط العام للمشروع، وأهدافه الاقتصادية والتنموية، ليصبح وجهة عالمية في قطاع السياحة الفاخرة.

ووفقاً للاستراتيجية المطورة للمخطط العام للمشروع، ستشهد المرحلة الأولى التي سينتهي العمل بها عام 2022، إنشاء نحو 3 آلاف غرفة فندقية مع مرافقها، ومطار مخصص للوجهة، مع مراسٍ لليخوت، بالإضافة إلى مرافق سكنية وترفيهية. ومع الانتهاء من كافة مراحل المشروع، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة، واسْتِحْدَاث أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما سيلعب دوراً مهماً في دفع عجلة التَّنوع الاقتصادي في المملكة من خلال جذب نحو مليون سائح سنوياً، والمساهمة بإضافة 22 مليار ريال سعودي إلى الناتج المحلي للمملكة.

وفي نهاية الاستقبال، تشرف فريق عمل “مشروع البحر الأحمر” بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الذي أشاد بهدف المشروع الذي سيضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية، وسيسهم في خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي بالإضافة لتطوير قطاع السياحة في المملكة، مع الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي.