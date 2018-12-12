السعودية اليوم / مصرع أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين بهجوم في مدينة ستراسبورغ الفرنسية



ستراسبورغ 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بهجوم نفذه مسلح على سوق في مدينة ستراسبورغ الفرنسية اليوم.

و قال رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ريس في تصريح صحفي:" إن الهجوم أوقع أربعة قتلى وحوالي 10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة أشخاص حياتهم في خطر".

ويعد السوق المستهدف بالهجوم من المعالم السياحية التي تستقطب سنويًا مئات الآلاف من السياح.

// انتهى //

04:14ت م

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ستراسبورغ 04 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 11 ديسمبر 2018 م واسلقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بهجوم نفذه مسلح على سوق في مدينة ستراسبورغ الفرنسية اليوم.و قال رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ريس في تصريح صحفي:" إن الهجوم أوقع أربعة قتلى وحوالي 10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة أشخاص حياتهم في خطر".ويعد السوق المستهدف بالهجوم من المعالم السياحية التي تستقطب سنويًا مئات الآلاف من السياح.// انتهى //04:14ت م0313

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